И о погоде: выходя из дому, прихватите зонт!

Ибо синоптики pogoda.ee обещают дождь.

Пятница, 09.06:

Ночью: Переменная облачность, местами небольшой дождь и туман. На северо-востоке облаков и осадков больше. Ветер переменных направлений 1-6, на островах южный, юго-западный до 9 м/с. Температура воздуха 6-10, на побережье до 12°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..20, на побережье и под дождевыми облаками до 14°C.

Суббота, 10.06:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6..13°C.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня ми кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16-22°C.

Воскресенье, 11.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..22°C.

Понедельник, 12.06:

Ночью: Переменная облачность. Утром, начиная с островов, пойдет дождь. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Времемнами дождь. Ветер юго-западный, южный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 16..20°C.