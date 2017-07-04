Июльской жары нет и в помине: читайте, какая погода будет в ближайшие дни

До выходных синоптики обещают нам кратковременные дожди и температуру воздуха не выше 17-20 градусов.

Во вторник днем облачно с прояснениями, пишет pogoda.ee. Кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 4-10, на островах ветер после обеда изменит направление на северо-западное и усилится порывами до 12, порывами 17 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

В среду ночью переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 9..14°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

В четверг ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 7..13°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 14..18°C.

В пятницу ночью небольшая и переменная облачность. По востоку Эстонии кратковременный дождь возможен. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 6..13°C. Днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 14..18°C.