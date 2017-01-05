Согласно свежему прогнозу метеослужбы, в ближайшие дни по-прежнему будут трескучие морозы, а к субботе температура воздуха опустится до -23 градусов. Но в начале следующей недели потеплеет, и местами возможна даже плюсовая температура.

В пятницу ночью небольшая или переменная облачность, пишет pogoda.ee. Местами небольшой снег, поземка. Ветер северо-восточный, северный 6-12, на побережье порывы до 17 м/с, во второй половине ночи постепенно ослабеет. Температура воздуха -13..-18, на наветренной стороне побережья -10°C, к утру во внутренних районах понизится до -23°C. Днем небольшая или переменная облачность. В Западной Эстонии местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером на островах южный, юго-западный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха -8..-13, на востоке Эстонии до -17°C.

В субботу ночью небольшая или переменная облачность, без осадков. Утром облачность увеличится и в Западной Эстонии пойдет снег, начнется метель. Южный, юго-западный ветер усилится до 5-12, утром порывами до 15 м/с, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха на западе -6..-12, на востоке -13..-19, местами -23°C. Днем облачно, снег, метель. Ветер южный, юго-западный 5-12 порывы 15, на островах и побережье побережье 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха повысится на западе Эстонии до 0..-5, в центральной и восточной части до -7..-12, на юго-востоке до -15°C,

В воскресенье ночью облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, в начале ночи на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха в начале ноче на западе 0..-5, на островах местами до +2, на востоке Эстонии -6..-11°C, к утру температура воздуха повысится. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье в Западной Эстонии до +2°C.

В понедельник ночью облачно с прояснениями. Местами снег, на островах также мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°C. Днем облачно с прояснениями. Местами снег, на островах также мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-11 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Полиция советует участникам движения быть осторожными в зимних дорожных условиях!

За сегодняшний день в Харьюмаа и Ида- и Ляэне-Вирумаа произошло около 50 ДТП. В большинстве случаев аварии были несерьезными, речь шла о вмятинах.

Руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ просит водителей в зимних дорожных условиях быть внимательными и понимающими. “Водители могли бы больше считаться друг с другом и запастись временем для прибытия в пункт назначения”, — сказал Кулламяэ.

“Причина большинства ДТП — слишком короткая дистанция или излишняя спешка. Когда какой-нибудь водитель делает резкий маневр, у другого водителя может быть недостаточно времени, чтобы среагировать и избежать столкновения”, — отметил Кулламяэ.

По словам Кулламяэ, в безопасности на дороге играет большую роль хорошая видимость. “Водители должны обязательно убедиться, что стекла и боковые зеркала их машин очищены от снега и льда. В противном случае водитель видит только очень малую часть происходящего на дороге и не замечает опасную ситуацию раньше, чем оказывается в ней. А чистые боковые зеркала обеспечивают то, что, перестраиваясь, водитель видит, начала ли какая-нибудь другая машина маневр или нет”.

В нынешних погодных условиях пешеходы должны быть особенно внимательными и убедиться, что водитель их заметил. “Хотя на светофоре может гореть зеленый свет, нужно все-таки взглянуть в сторону автомобилей и убедиться, что машина успеет остановиться и пересечение дороги безопасно. Водитель может затормозить, но следует помнить, что из-за скользкой дороги машина еще может катиться дальше много метров”, — подчеркнул Кулламяэ.