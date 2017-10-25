К вечеру ждите снега!

Читайте, что нам напророчили синоптики от pogoda.ee.

Среда, 25.10:

Днем: Облачно с прояснениями. Во второй половине дня на островах пойдет дождь и мокрый снег. К вечеру осадки в виде мокрого снега и снега распространятся на материковую часть. Усилится юго-восточный ветер 8-13, порывами 15, на западном побережье порывы до 20, на островах 23 м/с. Температура воздуха 1..3, на островах до 6°C.

Четверг, 26.10:

Ночью: Облачно. Мокрый снег и снег, на островах дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-12, порывами 15-20 м/с, к утру ослабеет 4-10 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +6°C.

Днем: Облачно. Мокрый снег и снег, на островах дождь. Юго-восточный ветер перейдет к северным направлениям 4-10 м/с. Температура воздуха -1..+3, на островах местами +6°C.

Пятница, 27.10:

Ночью: Облачно. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег, на островах дождь. Ветер северных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -4..+1, на островах до +5°C.

Днем: Облачно. Местами небольшие осадки. Ветер северных направлений 4-10 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -2..+2, на островах до +5°C.

Суббота, 28.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и мокрый снег. Северный ветер перейдет к юго-западному 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +3°C.

Днем: Облачно. Во второй половине дня осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся с северо-запада на юго-восток. Юго-западный, южный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха повысится до 2..7°C.