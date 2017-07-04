К выходным установится приличная июльская погода

К концу недели будет тепло и сухо, обещает pogoda.ee.

Среда, 05.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 4-10, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 8…14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 13…17°C.

Четверг, 06.07:

Ночью: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 13..17°C.

Пятница, 07.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-10 м/с. Температура воздуха 6..13°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-10 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Суббота, 08.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 6..12°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..22°C.