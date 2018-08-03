К выходным жара уймется. Зато ждите ливней, грозы и даже града!

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rus.delfi.ee
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rahe. Foto: Fred-Erik Tehvan
фото иллюстративноеFoto: Delfi lugeja foto

Читайте прогноз погода от pogoda.ee.

Пятница, 03.08:
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Во второй половине дня на востоке Эстонии интенсивность осадков возрастает,возможен и град. Вечером облаков станет меньше. Ветер юго-западный и западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с, на метериковой части при грозе ветер порывистый. Температура воздуха 25юю30, на побережье местами 22°C. Температура воздуха 25..30, на побережье до 22°С.

Суббота, 04.08:
Ночью: На материковой части погода с небольшой облачностью. На островах погода с переменной облачностью и утром пройдет ливневой дождь. Ветер западный 3-9 м/с, в начале ночи на северном побережье порывы 13 м/с.Температура воздуха 15..20°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих районах пройдут ливневые дожди с грозой. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

Воскресенье, 05.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 14..20°C.
Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Ветер западный и юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Понедельник, 06.08:
Ночью: Погода с переменной облачностью. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна и гроза. Ветер юго-западный и западный 7-13, на островах и побережье порывы 17-20 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
Днем: Облачная с прояснениями погода.Пройдут ливневые дожди с грозами. Ветер северо-западный и западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье порывы 22 м/с. Температура воздуха 15..21°C.

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