К выходным жара уймется. Зато ждите ливней, грозы и даже града!

Читайте прогноз погода от pogoda.ee.

Пятница, 03.08:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Во второй половине дня на востоке Эстонии интенсивность осадков возрастает,возможен и град. Вечером облаков станет меньше. Ветер юго-западный и западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с, на метериковой части при грозе ветер порывистый. Температура воздуха 25юю30, на побережье местами 22°C. Температура воздуха 25..30, на побережье до 22°С.

Суббота, 04.08:

Ночью: На материковой части погода с небольшой облачностью. На островах погода с переменной облачностью и утром пройдет ливневой дождь. Ветер западный 3-9 м/с, в начале ночи на северном побережье порывы 13 м/с.Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих районах пройдут ливневые дожди с грозой. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

Воскресенье, 05.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 14..20°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Ветер западный и юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 20..25°C.