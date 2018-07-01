Какая погода установится в Эстонии в первые июльские деньки?

 (4)
rus.delfi.ee
EST 3
Maakodu juulikuu 2016 esikaas
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Читайте прогноз от pogoda.ee!

Воскресенье, 01.07:
Днем: На западе Эстонии переменная облачность, без осадков. На востоке облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Понедельник, 02.07:
Ночью: Облачность увеличится. Дождь, начиная с юго-востока Эстонии, распространится на северо-запад. Ветер северный, северо-восточный 7-12, на островах и побережье порывами 17-20 м/с. Температура воздуха 8..13°C
Днем: Облачно, во многих местах дождь. Ветер северо-восточный, северный 7-12, на островах и побережье порывами 17-20 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет 4-10, на побережье островов порывы до 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C

Вторник, 03.07:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, к утру на востоке вероятность осадков уменьшится. Ветер в основном северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..21°C.

Среда, 04.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..13°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

01.07.2018
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Подробнее


Мужчина захватил заложников в супермаркете в Москве

01.07.2018
Сотрудники полиции принимают меры к задержанию мужчины, который удерживает в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве его работника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
Подробнее




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти. Что ответил король?

01.07.2018
Белый дом уточнил заявление Дональда Трампа о том, что король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пообещал ему увеличить нефтедобычу на 2 млн баррелей. Оказывается, речь шла лишь о том, что у Саудовской Аравии есть такая возможность, а не намерения.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Just see on parim elupaik Tallinna kultuurigurmaanidele
Kujutle end korraks ette oma elutoas, mille ühest nurgast kõlab Pärdi sümfoonia, teisest kostub mõnusat jazzirütmi, kolmandast aga rahustavat meremuusikat ja looduse hääli. Silmailu pakuvad kunstitaiesed, ajalooline arhitektuur, moedisain, stiilne sisekujundus jne. Just selline paik on Noblessner — kiirelt arenev ja üsna hiljuti linnarahvale täielikult avatud uus piirkond mereäärses Tallinnas.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Вступил в силу ”пакет Яровой”

01.07.2018
С 1 июля на территории России начал действовать пакет антитеррористических поправок в законодательство, также известный под названием ”пакет Яровой”. Его предложила депутат Государственной думы Ирина Яровая, поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Kuidas aitab õiguspartner korteriühistul raha säästa?
2018. aasta 1. jaanuarist jõustus uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mis koondab üheks varem kehtinud korteriomandiseaduse ja korteriühistuseaduse. Mis muutus korteriühistute jaoks ning miks on igal ühistul oluline omada tugevat õigusabipartnerit, selgitavad korteriühistutele professionaalset õigusabiteenust pakkuva InvestÕigus OÜ juristid.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ