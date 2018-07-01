Какая погода установится в Эстонии в первые июльские деньки?

Читайте прогноз от pogoda.ee!

Воскресенье, 01.07:

Днем: На западе Эстонии переменная облачность, без осадков. На востоке облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Понедельник, 02.07:

Ночью: Облачность увеличится. Дождь, начиная с юго-востока Эстонии, распространится на северо-запад. Ветер северный, северо-восточный 7-12, на островах и побережье порывами 17-20 м/с. Температура воздуха 8..13°C

Днем: Облачно, во многих местах дождь. Ветер северо-восточный, северный 7-12, на островах и побережье порывами 17-20 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет 4-10, на побережье островов порывы до 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C

Вторник, 03.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, к утру на востоке вероятность осадков уменьшится. Ветер в основном северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..21°C.