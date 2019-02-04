Каких сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни?

Вторник, 05.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Осадки, начиная с островов, распространятся по всей Эстонии, в континетальной части в основном в виде снега. Северо-западный ветер перейдет к юго-западному и усилится 7-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в начале ночи -1..-6, к утру повысится 0..+2°C.

Днем: Облачно. В первой половине дня осадки лишь местами, во второй половине дня новая зона распространится с запада на восток. Ветер юго-западный, южный 7-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C.

Среда, 06.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, на островах и дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11, в начале ночи на островах и побережье порывы 15 м/с, на островах ветер перейдет после полуночи к северо-западному. Температура воздуха -3..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня в Центральной и Восточной Эстонии снег. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха -2..+1, к вечеру понизится -1..-7°C.

Четверг, 07.02:

Ночью: Облачность увеличится. После полуночи снег, мокрый снег, на островах и дождь. Южный, юго-западный ветер усилится 5-11, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..-9, на островах около 0°C.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, на островах и западе Эстонии и дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.