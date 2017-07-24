Какой погодой нас порадует новая неделя?

Наступившая неделя нас порадует (или огорчит) теплой, даже жаркой погодой, однако, местами будет сыровато, передает pogoda.ee.

Понедельник, 24.07:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер постепенно изменит направление на северо-восточное 2-8 м/с. Температура воздуха 18..24°C.

Вторник, 25.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами 15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 18..24°C.

Среда, 26.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 9..15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывы 14 м/с, в конце дня ослабеет. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 18°C.

Четверг, 27.07:

Ночью: Переменная облачность. Утром во многих местах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 13..19°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточных направлений 3-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 21..28, на побережье местами 19°C.