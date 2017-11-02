Какую погоду нам напророчили в конце этой недели?

Читайте, что нас ждет в ближайшие дни. Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Четверг, 02.11:

Днем: Облачно с прояснениями. На островах, западном побережье и местами на югое Эстонии дождь, на материке также и мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный 5-10, в первой половине дня на северном побережье порывы до 13 м/с, к вечеру ветер восточных направлений ослабеет 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+5, на островах и западном побережье +7..+9°C.

Пятница, 03.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Преимущественно на островах и побережье возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -6..0, на островах до +5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Преимущественно на островах и побережье возможен небольшой дождь. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Суббота, 04.11:

Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах небольшой дождь, во внутренних районах также и мокрый снег. Юго-западный, южный ветер усилится до 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+3, на островах до +7°C.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах небольшой дождь, во второй половине дня на побережье осадки усилятся. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Воскресенье, 05.11:

Ночью: Преимущественно облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

Днем: Преимущественно облачно. Местами небольшой дождь, вечером осадки усилятся. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха 5..9°C.