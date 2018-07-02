Когда в Эстонию вернутся лето, солнце и жара?

Читайте прогноз от pogoda.ee

Понедельник, 02.07:

Днем: Облачная погода, во многих местах время от времени будет идти дождь. Ветер северный, северо-восточный 8-14, на островах и побережье порывами 17-20 м/с, после обеда в Южной Эстонии повернёт к востоку и постепенно ослабеет. Температура воздуха 12..17°C.

Вторник, 03.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, к утру на востоке вероятность осадков уменьшится. Ветер в основном северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..21°C.

Среда, 04.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

Четверг, 05.07:

Ночью: С небольшой и переменной облачностью примущественно без осадков погода. Ветер западный и северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..23°C.