31.12.2018, 09:10

Красное предупреждение: высота волн в Балтийском море будет достигать 8 метров

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rus.DELFI.lv
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Lained Merivälja muulil 26.03.2017
Lained Merivälja muulil 26.03.2017Foto: Andres Putting

По информации Института метеорологии Финляндии, вечером 1 января, а также 2 января в Балтийском море ожидается шторм, в этой связи синоптики объявили красное предупреждение.

Циклон начнет усиливаться, начиная от Исландии в сторону Норвежского моря, 1 и 2 января центр циклона перенесется в Эстонию и Латвию, а 3 и 4 января — в Белоруссию и Украину, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Сильный ветер и обильные осадки, сопровождающие циклон, ожидаются не только в Скандинавии и странах Балтии, но также в Польше и Германии.

Порывы северного ветра усилятся до 30 метров в секунду, поэтому 1 и 2 января в центральной части Балтийского моря высота волн может достигать 8 метров.

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