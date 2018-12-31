Красное предупреждение: высота волн в Балтийском море будет достигать 8 метров

Циклон начнет усиливаться, начиная от Исландии в сторону Норвежского моря, 1 и 2 января центр циклона перенесется в Эстонию и Латвию, а 3 и 4 января — в Белоруссию и Украину, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Сильный ветер и обильные осадки, сопровождающие циклон, ожидаются не только в Скандинавии и странах Балтии, но также в Польше и Германии.

Порывы северного ветра усилятся до 30 метров в секунду, поэтому 1 и 2 января в центральной части Балтийского моря высота волн может достигать 8 метров.