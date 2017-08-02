Латвии "повезло" со штормом: за ночь насчитали 20 000 ударов молний

С трех часов ночи в Латвии зарегистрировано более 20 тысяч ударов молний. Основная часть разрядов пришлась на облака, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на портал LightningMaps.org.

В среду во многих регионах Латвии вновь пройдут грозовые ливни, но сильные грозы возможны только на востоке страны, в приграничных регионах Латгале, сообщают синоптики. Максимальная температура воздуха сегодня составит +20..+25 градусов, в Латгале — до +25..+29 градусов.

В Эстонии в среду — облачно с прояснениями. Временами дождь, во многих местах грозы и сильные осадки. Вечером дожди пойдут на убыль. Ветер постепенно перейдет к юго-западному, западному и усилится 5-11 м/с. Температура воздуха 18..23, на юго-востоке до 26°C.

