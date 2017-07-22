Лесные попутчики: о маслятах и других грибах

Наконец-то любители грибной кулинарии дождались появления на рынках одного из самых любимых и распространенных наших грибов — лисичек, пишет в блоге о природе на сайте RMK природовед и фотограф-любитель Олег Цымбаревич.

Лисички (по-эстонски — Harilik kukeseen) заслуженно пользуются успехом не только у гурманов, но и у оптовых заготовителей и торговцев, поскольку урожайны даже в неблагоприятные для других грибов годы, почти никогда не бывают червивыми и дольше всех других грибов сохраняются в свежем виде, они ароматны, легко готовятся — в общем, безупречны.

Так что теперь, чтобы полакомиться свежими лисичкам, можно не ходить далеко от дома — в любом торговом центре, в овощных киосках и на рынках их теперь горы. А отличить наши местные лисички от привозных пока еще можно по внешнему виду (и по цене): наши еще не успели подрасти до взрослых размеров, ну, а чтобы угадать наверняка — тогда вам все-таки в лес.

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Хотя настоящие урожаи лисичек еще впереди.

А сегодня грибников в лесу ждут и другие герои.

Наверняка, многие любители пеших походов замечали, что их часто в дороге сопровождают дружелюбные попутчики, например, из числа птиц. Они перелетают с места на места прямо перед путником или вдоль обочины. К таким веселым птицам относятся, например, трясогузка и каменка. Есть и среди грибов такие “попутчики”.

Одни из них в эти дни начали свое шествие вдоль лесных дорожек и тропинок, встречаясь буквально на каждом шагу. Эти дружелюбные и симпатичные грибки все хорошо знают и любят, особенно в маринованном виде. Есть несколько разновидностей маслят и все они очень урожайные. Их, как белые грибы и подберезовики, относят к семейству Болетовые, однако только маслята отличаются от других Болетовых своей клейкой, как бы масляной, шляпкой. Это маслята, по-эстонски — Lambatatik.

Foto: RMK

По клейкой шляпке и другим признакам некоторые микологи связывают маслят с семейством мокруховые.

Среди грибов есть много хороших съедобных представителей, незаслуженно игнорируемых большинством грибников. Гриб именно из такой категории повстречался мне в эти дни в лесу — это мокруха еловая (по-эстонски — Pihkane liimik). Хотя у гриба имя не очень привлекательное, его вкусовые качества от этого не страдают. И ведь неспроста по мнению некоторых микологов мокрухи являются родственниками маслят: у них одинаковые слизистые шляпки, и иногда в траве их можно даже перепутать друг с другом, а маринованные молодые шляпки еловых мокрух по вкусу не отличить от маслят.

Скорее всего эта мокруха была из разряда разведчиков, настоящий сезон для них все же это осень.

Foto: RMK

Вот еще один представитель грибного царства, игнорируемый грибниками — Пилолистник чешуйчатый или шпальный гриб (по-эстонски — kollane hammaslehik). Этот гриб предпочитает пни хвойных деревьев, а также часто растет на столбах и шпалах на железной дороге, что и отразилось в его названии. Гриб съедобен в молодом возрасте, его жарят, солят и маринуют. А интересен он еще тем, что является прямым родственником знаменитого восточного гриба — шиитаке, широко используемого в китайской кулинарии и медицине.

Foto: RMK

В эти дни мне попадались и другие грибы: старый подосиновик, сыроежки, свинушки и навозники — и не перестают радовать ароматные и урожайные летние опята. Опенок летний (Kuehneromyces mutabilis) — по-эстонски — Harilik kännumampel.

Foto: RMK

Маслята ждут попутчиков!