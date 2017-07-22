Лесные попутчики: о маслятах и других грибах

Наконец-то любители грибной кулинарии дождались появления на рынках одного из самых любимых и распространенных наших грибов — лисичек, пишет в блоге о природе на сайте RMK природовед и фотограф-любитель Олег Цымбаревич.
Лисички (по-эстонски — Harilik kukeseen) заслуженно пользуются успехом не только у гурманов, но и у оптовых заготовителей и торговцев, поскольку урожайны даже в неблагоприятные для других грибов годы, почти никогда не бывают червивыми и дольше всех других грибов сохраняются в свежем виде, они ароматны, легко готовятся — в общем, безупречны.
Так что теперь, чтобы полакомиться свежими лисичкам, можно не ходить далеко от дома — в любом торговом центре, в овощных киосках и на рынках их теперь горы. А отличить наши местные лисички от привозных пока еще можно по внешнему виду (и по цене): наши еще не успели подрасти до взрослых размеров, ну, а чтобы угадать наверняка — тогда вам все-таки в лес.
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Хотя настоящие урожаи лисичек еще впереди.
А сегодня грибников в лесу ждут и другие герои.
Наверняка, многие любители пеших походов замечали, что их часто в дороге сопровождают дружелюбные попутчики, например, из числа птиц. Они перелетают с места на места прямо перед путником или вдоль обочины. К таким веселым птицам относятся, например, трясогузка и каменка. Есть и среди грибов такие “попутчики”.
Одни из них в эти дни начали свое шествие вдоль лесных дорожек и тропинок, встречаясь буквально на каждом шагу. Эти дружелюбные и симпатичные грибки все хорошо знают и любят, особенно в маринованном виде. Есть несколько разновидностей маслят и все они очень урожайные. Их, как белые грибы и подберезовики, относят к семейству Болетовые, однако только маслята отличаются от других Болетовых своей клейкой, как бы масляной, шляпкой. Это маслята, по-эстонски — Lambatatik.
По клейкой шляпке и другим признакам некоторые микологи связывают маслят с семейством мокруховые.
Среди грибов есть много хороших съедобных представителей, незаслуженно игнорируемых большинством грибников. Гриб именно из такой категории повстречался мне в эти дни в лесу — это мокруха еловая (по-эстонски — Pihkane liimik). Хотя у гриба имя не очень привлекательное, его вкусовые качества от этого не страдают. И ведь неспроста по мнению некоторых микологов мокрухи являются родственниками маслят: у них одинаковые слизистые шляпки, и иногда в траве их можно даже перепутать друг с другом, а маринованные молодые шляпки еловых мокрух по вкусу не отличить от маслят.
Скорее всего эта мокруха была из разряда разведчиков, настоящий сезон для них все же это осень.
Вот еще один представитель грибного царства, игнорируемый грибниками — Пилолистник чешуйчатый или шпальный гриб (по-эстонски — kollane hammaslehik). Этот гриб предпочитает пни хвойных деревьев, а также часто растет на столбах и шпалах на железной дороге, что и отразилось в его названии. Гриб съедобен в молодом возрасте, его жарят, солят и маринуют. А интересен он еще тем, что является прямым родственником знаменитого восточного гриба — шиитаке, широко используемого в китайской кулинарии и медицине.
В эти дни мне попадались и другие грибы: старый подосиновик, сыроежки, свинушки и навозники — и не перестают радовать ароматные и урожайные летние опята. Опенок летний (Kuehneromyces mutabilis) — по-эстонски — Harilik kännumampel.
Маслята ждут попутчиков!