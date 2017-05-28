Лето на подходе! Читайте, какая погода будет в последние дни весны

Узнайте, чем порадует нас погода в первую половину предстоящей недели.

В понедельник ночью облачно с прояснениями, пишет pogoda.ee. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 10..15°C. В лесах Эстонии во многих местах высокая пожароопасность! Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Во второй половине дня облачность рассеется и дожди постепенно прекратятся. Западный ветер перейдет к северо-западному, северному 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 15..20, на побережье местами до 12°. В лесах Эстонии во многих местах высокая пожароопасность!

Во вторник ночью небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 3..9, на почве местами возможно около 0°C. В первой половине дня небольшая или переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится. На островах пойдет дождь, который позже распространится на материк. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с, на северном побережье восточный ветре 5-11 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

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В среду ночью преимущественно облачно. Дождь. Ветер южных направлений, на островах западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Вечером вероятность дождя уменьшится. Ветер юго-западный, западный, вечером северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 9°C.

В четверг ночью небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..9, на почве местами возможно около 0°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 8..13°C.