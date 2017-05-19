Лето неизбежно! В Эстонии на выходных местами обещают до 24 градусов тепла

Читайте прогноз от pogoda.ee и наслаждайтесь майскими выходными!

Пятница, 19.05:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. На побережье местами образуется туман. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 7…12°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Утром на побережье местами сохранится туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 18…23, на побережье местами 15°C.

Суббота, 20.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 20..24, в Северной Эстонии 14..18°C.

Воскресенье, 21.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Понедельник, 22.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 14..19°C.