Лето вернулось! На этой неделе — солнечная сухая погода, до + 19

Вот такая прекрасная погода нас ждет на этой неделе, пишет pogoda.ee.

Понедельник, 25.09:

Ночью: Ясная погода, без осадков, местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье островов до 13°C.

Днем: Солнечная сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с порывами 11 м/с . Температура воздуха 15..19°C.

Вторник, 26.09:

Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье островов до 12°C.

Днем: Малооблачная или переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Среда, 27.09:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье островов до 12°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Четверг, 28.09:

Ночью: Малооблачная или переменная облачность и без осадков. без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Днем: Малооблачная или переменная облачность и без осадков. Переменный ветер 1-6 м/. Температура воздуха 13..16°C.