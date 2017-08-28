Лето — всё? Или еще нет?

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от синоптиков pogoda.ee.

Вторник, 29.08:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветеp пеpеменный 1-5 м/с, утром на побережье и островах усилится южный, юго-западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 13, у поверхности почвы местами 0..-3°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с, на побережье и островах южный, юго-западный 5-10, во второй половине дня порывы до 15 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Среда, 30.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится и в Западной Эстонии местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 15 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 19..21°C.

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Четверг, 31.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многмих местах кратковременный дождь. Ветер в основном юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

Пятница, 01.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном южных направлений 3-10 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 3-10 м/с. Температура воздуха 19..24°C.