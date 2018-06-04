Лету конец? Нас ждут дожди и ночные заморозки, но в лесах по-прежнему очень высокая пожароопасность

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Foto on illustratiivneFoto: Anna Aurelia Minev

Согласно прогнозу метеослужбы, в первой половине этой недели в Эстонии ожидается более прохладная погода, сильный ветер и дожди.

Сегодня днем переменная облачность, передает pogoda.ee. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. В середине дня, начиная с северо-запада, прояснится и осадки прекратятся. Юго-западный ветер перейдет к северо-западному и усилится 6-11, порывами 15, на островах и побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха 14..20, на юге Эстонии до 24°С. В лесах сохранится очень высокая пожароопасность!

Во вторник ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 6..12°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15-18 м/с, вечером начнет ослабевать. Температура воздуха 11..16°C.

В среду ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье до 12, у поверхности почвы местами 0..-2°C. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

В четверг ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°C, у поверхности почвы местами возможны заморозки. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

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