Ловите момент! На выходных в Эстонии — прекрасная летняя погода

Читайте прогноз от pogoda.ee и выбирайтесь на природу!

Суббота, 20.05:

Днем: переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Поворот ветра к северным направлениям 2-8 м/с. Температура воздуха на наветренном побережье до 13 гр, во внутренних районах 16..21, в Южной Эстонии до 25°C.

Воскресенье, 21.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. На островах возможен небольшой дождь. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье островов до 13°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Понедельник, 22.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, западный 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 15..19, на побережье местами 12°C.

Вторник, 23.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 10..15, на юго-востоке до 19°C.