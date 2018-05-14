Ловите момент! В понедельник в Эстонии аж до +28! Но потом...

 (26)
rus.delfi.ee
EST 33
Suvi rannas
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Но потом все тоже будет хорошо: тепло и солнечно, правда, местами возможен дождь. Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Понедельник, 14.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7, в начале ночи на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 22..28, на побережье местами 16°C.

Вторник, 15.05:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°C.
Днем: Переменная облачность. Вечером местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 15°C.

Среда, 16.05:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 14°C.

Четверг, 17.05:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 13°C.

Читать еще

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал "Евровидения-2018", День матери, летняя погода и несколько ЧП

14.05.2018
В субботу, 12 мая, прошел финал "Евровидения-2018" — победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. А в воскресенье, 13 мая, по всей Эстонии отмечали День матери. Все самые важные новости прошедших выходных читайте в нашей подборке.
Подробнее


ФОТО: В столкновении трех авто в Ярвамаа пострадали четыре человека: авария привела к гигантским пробкам

14.05.2018
Сегодня в 4.31 утра на 110 км произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Имавере в Ярвамаа, где столкнулись грузовой автомобиль Scania, микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Honda.
Подробнее




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
135,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042007
156,60 €
93,96 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €



Как день рождения влияет на характер человека

13.05.2018
День недели, в который мы родились, оказывает на нас существенное влияние. Все дело в том, что каждый день находится под покровительством определенной планеты, которая во многом определяет черты характера, таланты и способности человека.
Подробнее