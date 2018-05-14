Ловите момент! В понедельник в Эстонии аж до +28! Но потом...

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фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Но потом все тоже будет хорошо: тепло и солнечно, правда, местами возможен дождь. Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Понедельник, 14.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7, в начале ночи на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 22..28, на побережье местами 16°C.

Вторник, 15.05:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°C.
Днем: Переменная облачность. Вечером местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 15°C.

Среда, 16.05:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 14°C.

Четверг, 17.05:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 13°C.

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