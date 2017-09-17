Ловите момент! В воскресенье в Эстонии — почти без дождей

Читайте прогноз погоды до среды от pogoda.ee.

Воскресенье, 17.09:

Днем: Переменная облачность. Утром местами туман. Днем кое-где возможен кратковременный дождь. Ветер переменный, во вторую половину дня перейдет к северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Понедельник, 18.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачнсть преимущественно без осадков. Восточный ветер усилится до 5-11 м/с, к утру на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Утром облачность уплотнится и, начиная с юга, пойдет дождь, местами сильный. Северный, северо-восточный ветер усилится 8-13, порывами 16, на побережье и островах до 22 м/с. Температура воздуха 10..13°C.

Вторник, 19.09:

Ночью: Облачная погода. Временами дождъ. Ветер северный, северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, в начале ночи 20 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный, западный 4-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 11..14°C.

Среда, 20.09:

Ночью: Переменная облачность Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье островов до 12°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..16°C.