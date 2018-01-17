Любители зимы! Срочно ловите момент! А то вскоре, видимо, будет как всегда

Одевайтесь тепло и читайте прогноз от pogoda.ee!

Среда, 17.01:

Днем: Преимущественно облачная погода. Снег и метель распространятся с юго-запада на всю территоторию Эстонии. Юго-восточный, восточный ветер 5-10, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха -3..-8°C.

Четверг, 18.01:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах небольшой снег. Ветер в основном восточных направлений 4-10, на северном побережье юго-восточный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..-6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, на островах и мокрый снег. Ветер станет южных направлений 4-9 м/с, вечером немного усилится. Температура воздуха 0..-4, на побережье островов до +1°C.

Пятница, 19.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Южный, юго-восточный ветер 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Днем: Облачность увеличится. Во второй половине дня осадки в виде снега распространятся с юга на север. Ветер перейдет к восточному, северо-восточному 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Суббота, 20.01:

Ночью: Облачно и со снегом. Ветер в основном северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер в основном западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.