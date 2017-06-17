Май в июне: зацвел майник, появился майский гриб

Все давно уже занялись летними делами, и весна, казалось бы, давно позади. Но она в этом году упрямая и все еще пытается напомнить о себе, пишет в блоге о природе на сайте RMK природовед и фотограф-любитель Олег Цымбаревич.

В этом году не только март с апрелем, но и май были достаточно прохладными, поэтому многие растения решили не рисковать и отложили время своего цветения и плодоношения на более надежное время. Только сейчас в июне зацвел симпатичный цветок, родственник ландыша — майник двулистный (а название цветка само говорит о том, когда ему следует цвести).

И вот, наконец, я обнаружил в своем саду замечательный весенний гриб, название которого тоже говорит само за себя — майский гриб или рядовка майская или калоцибе майская (Calocybe gambosa), по-эстонски — кevad-võluheinik.

Mai juunis Foto: Oleg Tsymbarecich, RMK

Обычно майский гриб появляется на садовых лужайках или лесных опушках в середине или конце мая. Тогда его можно повстречать в парках и скверах, на газонах, подобно шампиньону. Но вот в этом году он опоздал не меньше, чем на целые три недели!

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Растет калоцибе майская чаще всего кругами, образуя хорошо заметные “просеки” в траве.

Любители-грибники хорошо знают так называемые “ведьмины круги”: некоторые виды грибов часто образуют в лесу окружности диаметром до десяти и более метров — грибы словно танцуют в хороводе.

Дело в том, что мицелий растет радиально, и его новые части появляются на периферии круга, где и вырастают плодовые тела гриба. В почве, где мицелий развивается наиболее активно, образуются его густые сплетения, препятствующие поступлению воды к корневищам трав, а также появляются избытки солей азота, вредные для растений, в результате чего трава гибнет.

Вот за этими кругами на садовом участке я наблюдаю уже не один год. Этой весной круг превратился в восьмерку.

Mai juunis Foto: Oleg Tsymbarecich, RMK

Майский гриб очень вкусный, особенно в жареном виде. В свежем виде он имеет специфический запах, похожий на мучной, который после отваривания исчезает. Пишут, что хотя калоцибе майская и относится к съедобным грибам четвертой категории, но по своим полезным качествам не уступает говяжьей печени.

И вот теперь мой грибной круг, хотя и с опозданием, но снова активно заплодоносил — хватит на целую сковородку!

Mai juunis Foto: RMK

А вчера я обнаружил майские грибы и возле дома в траве под черемухой.

Mai juunis Foto: Oleg Tsymbarecich, RMK

Посмотрите и вы внимательно в своих садах, в парках, на газонах, на лужайках — может быть и вы найдете майский гриб. И все же еще раз предостерегаю любителей: никогда не собирайте грибы, в которых сомневаетесь. Потому что за майский гриб неопытные грибники могут принять некоторые ядовитые энтоломы.