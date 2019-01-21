Максимальное утепление! В ночь на вторник ожидается до -22

Понедельник, 21.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный снег и позёмок. Ветер северо-западный, западный 3-9, на побережье порывами 12-14 м/с. Температура воздуха -8..-12, местами -15, на побережье местами -4°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный снег. Bетер cеверо-западный, северный 2-8, на островах и побережье порывами до 12 м/с, во второй половине дня ветер переменных направлений 1-6 м/с. Tемпература воздуха -7..-13, на побережье местами -1..-6°С.

Вторник, 22.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -12..-18, при прояснениях местами до -22, на островах и побережье -5..-10°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Вечером, начиная с запада, облачность уплотнится и пойдёт снег. Ветер южной четверти 2-7 м/с, во второй половине дня на побережье до 10, вечером на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха -8..-13, местами -15, на побережье островов до -4°С.

Среда, 23.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, на островах возможен также и мокрый снег. Местами метель. Ветер южный и юго-западный 4-10, на островах порывами 14 м/с, к утру ветер повернёт на островах к западному. Температура воздуха по востоку Эстонии -8..-13, по западным частям 0..-4°С.

Днем: Преимущественно облачно . Во многих местах снег. Ветер западной четверти 3-9, в первой половине дня порывами 13 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.