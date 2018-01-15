Максимальное утепление! Во вторник в Эстонии начнется погодный беспредел

В Эстонию приходит “русская зима”: с пургой, метелями и морозом, передает pogoda.ee

Вторник, 16.01:

Ночью: Малооблачная погода, без осадков.Южный- и Юго-восточный ветер усилится 7-12, утром порывами 15 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/с. Температура воздуха -9..-14, на островах и побережье -4..-8°C.

Днем: Ясная и малооблачная погода, без осадков. Юго-восточный ветер 8-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 15-20, порывами 22-27 м/с. Температура воздуха -6..-9°, на островах и побережье -2-5°С

Среда, 17.01:

Ночью: Oблачность уплотнится, на островах небольшой снег и метель. Юго-восточный ветер 7-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 13-18, порывами 25 м/с, к утру ветер немного ослабеет. Температура воздуха -7..-11, на островах и местами на побережье -3..-6°C.

Днем: Преимущественно облачная погода.Во многих местах снег и метель. юго-восточный и восточный ветер 7-13, на островах и побережье порывами 15 м/с, до обеда до 20 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха -3..-9°C.

Четверг, 18.01:

Ночью: Облачная с прояснениями погода.Во многих местах слабый снег. Восточный ветер 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..-6°C.

Днем: Преимущественно облачно. Mестами слабый снег. Ветер повернет на южное напрвление 4-9 м/с, к вечеру усилится. Температура воздуха 0..-4°C.

Пятница, 19.01:

Ночью: Облачная погода. Во многих местах снег. Юго-восточный и восточный ветер усилится 7-12 м/с, на побережье и островах порывами 15-18м/с. Температура воздуха 0..-4°C.

Днем: Преимущественно облачная погода, снег. Восточный и северо-восточный ветер 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..-4°C.