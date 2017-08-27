Меньше ста часов до сентября: успеем ли мы урвать кусочек лета?

Читайте, какую погоду нам обещают синоптики pogoda.ee в последние дни уходящего лета.

Понедельник, 28.08:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами туман. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 13, на почве местами около 0°C

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 14…17°C.

Вторник, 29.08:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветеp пеpеменный 1-7 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 13, у поверхности почвы местами 0..-3°C.

Днем: Переменная облачность. В отдельных местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-8 м/с, в Западной Эстонии на островах усилится юго-западный ветер до 5-10, вечером порывы до 15 м/с. Температура воздуха 16..19°C.

Среда, 30.08:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°C.

Днем: Утром переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится и в Западной Эстонии пойдет дождь. Ветер южный, юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 18..21°C.

Четверг, 31.08:

Ночью: В основном облачно. Дожди с Западной Эстонии распространятся на всю Эстонию. Ветер юго-западный 5-11 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Днем: В основном облачно, местами прояснения. Дождь, местами сильный. Ветер юго-западный, западный 4-9, на островах и робережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 16..19, на юго-востоке до 21°C.