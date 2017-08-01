Метеоролог: теплое лето закончится совсем скоро

“Так же как в 2004-м и в 2012 году, и в этот раз середина лета наступила в конце июля. Середина лета — это время, когда средняя суточная температура воздуха больше 15 °C или дневные максимумы не меньше 25 °C (в живой природе начинает слышаться стрекотание сверчков) — в последние пару недель обоих было достаточно”, — считает докторант природоведения Юри Каменик.

“К сожалению, в случае прохладного лета середина лета длится не больше пары недель, поэтому можно считать, что не позднее 10 августа это блаженное время закончится, но погода умеет удивлять — поживем-увидим”, — пишет Каменик в соцсети.