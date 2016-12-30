Российская метеорологическая служба Gismeteo на первую субботу января прогнозирует в Валга холода в -29 градусов. Норвежские метеорологи с ними согласны, и их прогноз предрекает в тот же день в Тарту -27 градусов.

Yr.no

Gismeteo

Прогноз эстонской метеослужбе пока лишь подтверждает одно — со вторника следующей недели в Эстонию придут холода. Сбудутся ли прогнозы метеорологов в это раз?

Понедельник, 02.01:

Ночью: Облачно. В начале мокрый снег или дождь, к утру осадки сменятся снегом. Ветер изменит повернет к северным направлениям 3-10, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно. Снег или мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-3°C. Дороги скользкие!

Вторник, 03.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..-10°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..-10°C.