Метеорологи предупреждают: в ближашие дни нас ждет очень сильный ветер

Сегодня обрушившийся на Эстонию проливной дождь сопровождает сильный ветер, который на островах и побережье достигает почти штормовых масштабов — 20 м/с. Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Вторник, 20.06:

В первой половине дня oблачно и дождливо. Во второй половине дня, начиная с запада, облаков станет меньше и вероятность осадков также уменьшится. Ветер западный, северо-западный усилится 6-12, порывами до 17 м/с, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Среда, 21.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывами 15, в начале ночи на побережье Вирумаа до 18 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Kратковременные дожди проследуют через Эстонию с северо-запада на юго-восток, местами возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11, порывы 14-16 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

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Четверг, 22.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-11, в начале ночи на побережье местами порывы 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 13-15 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Пятница, 23.06:

Ночью: Небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 6..10, на побережье до 13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 15..19°C.