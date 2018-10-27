Метеослужба предупреждает о сильном снегопаде, штормовом ветре и гололеде

Сегодня утром мокрый снег и снег пришел в Южную Эстонию и днем распространится в сторону Финского залива. Снегопад местами сильный.

Ожидаемое количество осадков — 4-10 миллиметров, мокрого снега может выпасть в районе 5 сантиметров. Повсюду гололед, и дорожные условия плохие.

Северо-восточный ветер усилится на материке порывами до 15, на побережье — 20-26 м/с.