Метеослужба предупреждает о сильном снегопаде, штормовом ветре и гололеде(5)
Метеослужба предупреждает о сильном мокром снеге и снеге, штормовом ветре, гололеде и плохих дорожных условиях по всей Эстонии.
Метеослужба предупреждает о сильном мокром снеге и снеге, штормовом ветре, гололеде и плохих дорожных условиях по всей Эстонии.
Сегодня утром мокрый снег и снег пришел в Южную Эстонию и днем распространится в сторону Финского залива. Снегопад местами сильный.
Ожидаемое количество осадков — 4-10 миллиметров, мокрого снега может выпасть в районе 5 сантиметров. Повсюду гололед, и дорожные условия плохие.
Северо-восточный ветер усилится на материке порывами до 15, на побережье — 20-26 м/с.
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