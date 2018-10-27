27.10.2018, 13:25

Метеослужба предупреждает о сильном снегопаде, штормовом ветре и гололеде

 (5)
Водители, будьте внимательны, дороги очень скользкие!
rus.delfi.ee
EST 5
Ilm. 26.10.2017
Pilt on illustreerivFoto: Karin Kaljuläte

Метеослужба предупреждает о сильном мокром снеге и снеге, штормовом ветре, гололеде и плохих дорожных условиях по всей Эстонии.

Сегодня утром мокрый снег и снег пришел в Южную Эстонию и днем распространится в сторону Финского залива. Снегопад местами сильный.

Ожидаемое количество осадков — 4-10 миллиметров, мокрого снега может выпасть в районе 5 сантиметров. Повсюду гололед, и дорожные условия плохие.

Северо-восточный ветер усилится на материке порывами до 15, на побережье — 20-26 м/с.

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