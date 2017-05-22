Метеослужба предупреждает: солнце очень активно, в лесах Эстонии высокая пожароопасность!

По данным государственной метеослужбы Эстонии, в данный момент УФ-индекс повышен, что чревато солнечными ожогами. Хотя в ближайшие дни и ожидаются кратковременные дожди, синоптики также предупреждают о повышенной пожароопасности в лесах.

Вчера в Роомассааре замерили УФ-индекс в 5,8, Харку — 5,7, Тыравере — 5,2. В Пярну сегодня он составлял 5. Среднюю опасность УФ-индекс представляет при показателях от 3 до 5. При увеличении данных показателей повышается и опасность для кожи и глаз.

Также метеорологи предупреждают о крайней пожароопасности: следуют быть особенно осторожным при разведении костров!

Читайте также прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 23.05:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 12..18°C. В лесах Эстонии высокая пожароопасность!

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Среда, 24.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами 0°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Четверг, 25.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами около 0°C.

Днем: Облачность увеличится. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Пятница, 26.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачность рассеется и кратковременные дожди прекратятся. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11..17°C.