Если верить синоптикам pogoda.ee, грядет чудесная зимняя погода. Но одевайтесь теплее!

Вторник, 07.02:

Днем: Малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный 3-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -7..-12, на востоке республики до -15°C.

Среда, 08.02:

Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с, на островах восточных направлений до 10 м/с. Температура воздуха -10..-15, на юго-востоке республики до -20, на островах местами -8°C.

Днем: Малооблачная погода, без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с, на островах восточных направлений до 10 м/с. Температура воздуха -3..-9°C.

Четверг, 09.02:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -8..-12, на юго-востоке до -15, на побержеь местами -6°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-10°C.

Пятница, 10.02:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -7..-13, на юго-востоке до -15°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-7°C.