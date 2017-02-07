Вторник, 07.02:
Днем: Малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный 3-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -7..-12, на востоке республики до -15°C.
Среда, 08.02:
Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с, на островах восточных направлений до 10 м/с. Температура воздуха -10..-15, на юго-востоке республики до -20, на островах местами -8°C.
Днем: Малооблачная погода, без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с, на островах восточных направлений до 10 м/с. Температура воздуха -3..-9°C.
Четверг, 09.02:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -8..-12, на юго-востоке до -15, на побержеь местами -6°C.
Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-10°C.
Пятница, 10.02:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -7..-13, на юго-востоке до -15°C.
Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-7°C.