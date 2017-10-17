Морозный прогноз: в воскресенье ожидается снег и минусовая температура

Если еще пару дней назад жители Эстонии могли наслаждаться теплой и солнечной осенней погодой, то в это воскресенье уже, возможно, выпадет снег, а температура опустится ниже нуля.

Российский метеорологический портал Gismeteo прогнозирует, что суббота в Таллинне будет дождливая а в воскресенье утром температура составит около 1°C. Около 6-9 часов вечера может пойти снег, а остальной день будет пасмурный и температура сохранится на уровне 5°C.

В прогнозе эстонских метеорологов значится, что если область высокого давления закрепится в районе Балтийского моря, то погода будет холодной и без осадков на материковой части (от -1°C до -3°C) и только на побережье температура достигнет 4°C тепла.

Не исключено и более сильное влияние области низкого давления. Тогда подует сильный ветер с востока. Небо будет пасмурным, а возможность осадком останется на островах и в Юго-Западной Эстонии. В основной части Эстонии температура будет выше нуля, ограничившись 5-7°C тепла, лишь на побережье островов она будет на пару градусов теплее.