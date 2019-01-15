Мы дожили до середины января. Что будет с погодой?

Вторник, 15.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер преимущественно западный, северо-западный 4-10, на островах и побережье 8-13, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха понизится до -4..-9, местами -12, на островах -1..-3°С. На дорогах скользко!

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. В континентальной части ветер западных направлений 3-9, на островах и побержеье северо-западный, северный ветер 7-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Среда, 16.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег. Ветер северо-западный 4-10, утром на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Во второй половине дня на островах облачность уплотнится и к вечеру новая зпорция снега, метель. Ветер западный, северо-западный ослабеет, вечером перейдет к юго-восточному и усилится 5-10, на островах 10-14, порывами до 17 м/с. Температура воздуха -5..-10°С, вечером на островах повысится до 0°C.

Четверг, 17.01:

Ночью: Облачно. Снег и мокрый снег быстро распространятся с запада на восток, метель. После полуночи кое-где и дождь, опасность гололеда. Юго-восточный ветер усилится 7-12, порывы 15 м/с. Начиная с островов, ветер перейдет к юго-западному и усилится на побережье 12-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха в начале ночи -5..-10, к утру повысится -1..+4°С.

Днем: Облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя перйдут к вечеру в снег и ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 10-14, порывы 17, на островах и побережье до 23 м/с, вечером перейдет к северо-западному и останется сильным. Температура воздуха 0..+4°С, вечером понизится до 0..-4°C.