На днях синоптики обещают снег, ночами до -6

Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Понедельник, 23.10:

Днем: Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-10 м/с, на побережье и островах порывы 13 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

Вторник, 24.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах до +4°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7, на островах 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Среда, 25.10:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-11, на островах порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..-6, на островах до +4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. После обеда во многих местах мокрый снег и дождь, на континенте и снег. Ветер восточный, юго-восточный 8-13, порывами 15, на островах и побережье 20 м/с. Температура воздуха 1..4, на островах до 7°C.

Четверг, 26.10:

Ночью: Облачно. Мокрый снег и дождь, на континенте и снег. Ветер восточный, юго-восточный 5-11, порывами 14, утром на островах ветер изменит направление на западное. Температура воздуха -2..+3, на островах до +6°C.

Днем: Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь, на континенте и снег. Ветер восточный, юго-восточный, на островах западный 5-11, порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..+5, на западном побережье и островах +6..+10°C.