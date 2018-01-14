На Эстонию надвигаются сильные морозы

Ближайшие дни, будут по прогнозам синоптикам, довольно морозными. Местами столбик термометра опустится до -14 градусов, к середине недели ожидается и метель.

По данным pogoda.ee, в понедельник ночью облачность рассеется, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с, к утру на островах и побережье усилится до 15 м/с. Температура воздуха -8..-15°, на островах и местами на побережье -3..-7°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха -5..-10°С, на побережье островах местами -3°C.

Вторник, 16.01:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер усилится 7-12, на островах и побережье 12-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха -8..-15, местами во внутренних районах понизится до -17, на островах и побережье -4..-7°C.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер 8-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-16, порывами 22-27 м/с. Температура воздуха -3..-9°C.

Среда, 17.01:

Ночью: Переменная облачность, на островах небольшой снег. Юго-восточный ветер 8-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами 20-25 м/с. Температура воздуха -8..-15, на островах и западном побережье -4..-7°C.

Днем: Облачность уплотнится и, начиная с юго-запада, пойдет снег и начнётся метель. Утром юго-восточный ветер 8-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами 20-25 м/с, в течение дня ослабеет и повернёт к востоку. Температура воздуха -3..-9°C.

Четверг, 18.01:

Ночью: Облачно. Cнег, местами метель. Восточный, юго-восточный ветер 4-10, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -4..-10°C.

Днем: Преимущественно облачно. Mестами снег и метель. Восточный, юго-восточный ветер 4-10, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.