На этой неделе в Эстонии — лето с первыми нотками сентября

Среда, 22.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 6..11, на побережье до 16°C.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с, вечером на островах и побережье усилится юго-западный, южный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..20°C.

Четверг, 23.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер южный 5-12, порывы 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 5-12, порывы 14, на побережье до 17 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 21..24°C.

Пятница, 24.08:

Ночью: Небольщая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Утром малооблачно и без осадков. В середине дня на островах облачность увеличится и пойдет дождь. К вечеру вероятность дождей возрастет и на материковой части. Возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывами до 14 м/с, вечером, начиная с островов, перейдет к юго-западному и ослабеет. Температура воздуха 22..27°C.

Суббота, 25.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южных направлений 3-9, на северном побережье и в районе Чудского озера порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, на островах и северо-западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 18..21°C.