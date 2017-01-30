Именно такую погоду обещают нам синоптики из pogoda.ee.

Понедельник, 30.01:

Днем: В основном облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, во второй половине ослабеет. Температура воздуха -1..+3°C.

Вторник, 31.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 3-10 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Среда, 01.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-10 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Четверг, 02.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-11 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье и островах до +1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-11 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.