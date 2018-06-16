На старт, внимание, марш на пляж! В воскресенье температура поднимется до 27 градусов


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Pärnu rand
Pärnu randFoto: Ago Tammik

В воскресенье температура воздуха достигнет 27°C, и в понедельник тоже! Идеальная для пляжа погода — за исключением возможности кратковременного дождя. Читайте прогноз pogoda.ee.

Воскресенье, 17.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. На островах и западном побережье местами туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер в основном восточных направлений 2-8, на северном побережье порывы 12 м/с, вечером перейдет к южным направлениям. Температура воздуха 21..27°C. На большей части территории сохранится очень высокая пожароопасность лесов!

Понедельник, 18.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая и еременная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 18..23, на востоке 23..27°С.

Вторник, 19.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный, южный ветер усилится 5-11, к утру на островах порывы до 17 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где гроза. Вечером прояснит и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Среда, 20.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

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