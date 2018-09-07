На выходных будет по-летнему тепло, но по-осеннему дождливо

Пятница, 07.09:

Днем: Oблачно с прояснениями, без существенных осадков. В первой половине дня во многих регионах сохранится туман. Ветер восточной четверти 1-7, на островах и на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 22..26°C, на побережье местами 19°C.

Суббота, 08.09:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Вероятность осадков больше в западной Эстонии. Ветер преимущественно юго-западный 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Воскресенье, 09.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 17°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Осадки распространятся с запада Эстонии на восток. Возможна гроза. Ветер развернется с южной четверти к западной 2-8 м/с, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке Эстонии до 25°C.

Понедельник, 10.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 2-7, на побережье до 10 м/с, утром на островах порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 13 м/с. Температура воздуха 9..13°C, на побережье местами 16°C.

Днем: Облачность уплотнится. Во многих местах пройдут ливневые дожди и возможны грозы. Вечером к островам подойдет зона интенсивных осадков. Ветер южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18..23°C.