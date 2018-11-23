На выходных нас ждет снег, но, к сожалению, мокрый


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TALV, LUMI, KÜLM, JÄÄ, VIHM, ESIMENE LUMI, SÜGIS, TUVID, LINNUD
TALV, LUMI, KÜLM, JÄÄ, VIHM, ESIMENE LUMI, SÜGIS, TUVID, LINNUDFoto: JOOSEP MARTINSON

Согласно прогнозу портала pogoda.ee в эти выходные в Эстонии ожидается снег при в основном плюсовой температуре. В то же время обещают сравнительно сильный ветер. В общем, приятного мало.

Суббота, 24.11:

Ночью: Облачно. Местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный 4-10, в начале ночи на северном побережеье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, западный 4-10 м/с, вечером перейдет к северному. Температура воздуха -1..+4°С.

Воскресенье, 25.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер северо-западный, северный 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

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