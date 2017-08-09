На выходных ожидается до 30 градусов тепла, ливни и грозы

В ближайшие дни станет теплее, температура воздуха в субботу поднимется до 30 градусов, но стоит считаться с возможными ливнями и грозами.

По данным сайта pogoda.ee, в пятницу ночью: небольшая облачность, на юго-востоке Эстонии переменная облачность и местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, во второй половине дня повернет к южному 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Суббота, 12.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный, вечером на западе Эстонии юго-западный 5-10, местами порывами 15 м/с, при грозе ветер также порывистый. Температура воздуха 21..26, на юге до 30°C.

Воскресенье, 13.08:

Ночью: Облачная с прояснениями. Кратковременные дожди, гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10, в начале ночи на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Днем: Облачная с прояснениями, к вечеру облачность рассеется. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 17..22°C.