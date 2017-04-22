На выходных ожидаются дождь и мокрый снег

По данным эстонских синоптиков, в субботу днем будет облачно с прояснениями.

Дождь и мокрый снег, вечером осадки пойдут на убыль. Ветер перейдет к северо-западному 5-10, на островах и западном побережье усилится 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 3..7 градусов.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, во многих местах осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможен и снег. Северо-западный, западный ветер 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с.

Температура воздуха -2..+3 градуса. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Северо-западный, западный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха 3..7 градусов.