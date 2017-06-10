На выходных — прекрасная летняя погода. Но потом…

...потом она немного испортится: будет тепло,но порой дождливо, передает pogoda.ee.

Суббота, 10.06:

Днем: Небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16-22°C.

Воскресенье, 11.06:

Ночью: Небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Понедельник, 12.06:

Ночью: Переменная облачность. В основном по западу Эстонии кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11 м/с, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Вечером, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер юго-западный, южный 6-11, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13..18, на юго-востоке до 21°C.

Вторник, 13.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Западный, северо-западный ветер 5-11, на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Западный, северо-западный ветер 5-11, на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..17°C.