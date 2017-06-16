На выходных в Эстонии будет жарко и почти без дождя

Читайте, что нам обещают синоптики pogoda.ee.

Суббота, 17.06:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. местами возможен туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6..12, на островах местами 14°C.

Днем: Hебольшая и переменная облачность. После обеда местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, вечером ветер изменит направление на западные. Температура воздуха 21..25, на побережье местами 17°C.

Воскресенье, 18.06:

Ночью: Hебольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 8..14°C.

Днем: В первой половине дня облачная с прояснениями погода после обеда небо прояснится. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Понедельник, 19.06:

Ночью: Hебольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный юго-западный 4-9 на побережье порывы 14 м/с утром повернет к северо-западу. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 16..22°C.

Вторник, 20.06:

Ночью: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах дождь. Ветер западный, юго-западный 6-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха 14..18°C.