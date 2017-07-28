На выходных в Эстонии — тропическая погода

А именно — жара и сырость, возможны грозы, пишет pogoda.ee.

Пятница, 28.07:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южных направлений 3-9, на островах и западном побережье усилится южный, юго-западный ветер 7-12, порывами до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 21..26, на побережье с наветренной стороны до 18°C.

Суббота, 29.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Днем: На западе Эстонии переменная облачность и вероятность осадков маленькая. На востоке более облачно и местами кратковременный дождь, во зможна тгроза. Во второй половине дня погода улучшится. Ветер в основном юго-западный 4-9, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Воскресенье, 30.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

Понедельник, 31.07:

Ночью: Облачность увеличится. После полуночи, начиная с островов, дожди распространятся далее на восток. Ветер юго-западный, южный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 6-11, порывами 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 20..23, на побережье до 18°C.